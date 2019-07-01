Работодатели за год увеличили среднюю зарплату во всех 23 крупнейших городах, выяснили эксперты «Авито Работа». В целом по стране зарплата увеличилась на 6% за год и 1,1% за квартал, достигнув 37 тыс. рублей в месяц.

Тройка городов с самыми высокими зарплатами во II квартале осталась неизменной: Москва — 57,9 тыс. рублей в месяц, Санкт-Петербург — 47,4 тыс. рублей и Екатеринбург — 39,3 тыс. рублей. При этом наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), в столице (10,9%) и в Тюмени (10,2%).

Только в четырех крупнейших городах средняя зарплата во II квартале превысила среднероссийскую: помимо тройки лидеров это Новосибирск (37,4 тыс. рублей, на 1,1%). В Краснодаре средний доход равен среднероссийскому. В остальных городах средняя зарплата отстает в диапазоне от 1,1% в Тюмени (36,6 тыс. рублей) до 21,1% в Тольятти (29 200 рублей).



«Сегодня «синие воротнички» являются самыми востребованными профессиями, как среди работодателей, так и среди соискателей. При этом текучесть кадров в этом сегменте снижается. Связано это с современными трендами — компаниям важно удержать сотрудника, с помощью обучения, адаптации и развития персонала. HR-менеджеры все больше уделяют внимание сотрудникам не только при трудоустройстве, но и вовремя всего жизненного цикла работника внутри компании», — прокомментировал исполнительный директор «Авито Работа» Артем Кумпель.