Банки готовы пойти на уступки розничной торговле и взимать с непродовольственных магазинов межбанковскую комиссию за оплату товаров по картам в зависимости от их оборота — чем больше объем безналичных платежей, тем ниже комиссия, сообщает РБК . Платежным системам Visa, Mastercard и «Мир» предложено рассмотреть возможность установления комиссий для non-food ретейла по такому принципу.

Это предложение закреплено в июньском протоколе, подготовленном по итогам заседания рабочей группы при ассоциации банков «Россия».

«Платежным системам рассмотреть возможность диверсификации межбанковской комиссии по категории General в зависимости от оборота ТСП», — сказано в документе. Тарифы категории General в настоящее время применяются ко всем магазинам, а специальные программы с пониженной межбанковской ставкой при высоких оборотах действуют для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС.

«В случае невозможности изменения сложившихся тарифов на эквайринг целесообразно развивать альтернативные платежные инструменты, в том числе СБП (систему быстрых платежей)», — говорится в итоговом протоколе. В рамках СБП планируется запустить оплату товаров по QR-кодам, которые должны быть дешевле платежей по картам.

Платежные системы никак не оценили выдвинутое предложение, отметили два собеседника РБК. «Но так как оно вошло в протокол заседания, мы можем рассчитывать на то, что платежные системы подготовят свои варианты к следующей встрече», — уточнил один из них.

В ФАС предложение не поступало, сказал РБК представитель службы. «Кредитные организации вправе при установлении размера торговой уступки в зависимости от объективных показателей устанавливать предприятиям одной и той же категории различные размеры торговой уступки», — заметили в ФАС.