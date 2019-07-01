Минфин и ЦБ не могут договориться о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — Минфин привел законопроект в соответствие с условием, что подключение к системе должно быть добровольным, но новый документ не устроил Центробанк. Об этом «Известиям» сообщили три источника, близкие к правительству, Минфину и ЦБ.

Ранее президент Владимир Путин дал добро на реализацию концепции, которая призвана сохранить накопительную часть пенсии, а в конечном итоге увеличить выплаты людям на заслуженном отдыхе. Но при этом глава государства выдвинул условие, чтобы система была полностью добровольной.

На прошлой неделе состоялось внутреннее обсуждение системы ИПК в Банке России, и его председатель Эльвира Набиуллина выразила сомнение, что в таком формате система заработает. Эксперты, опрошенные «Известиями», согласны с главой ЦБ: без автоподписки (когда все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны автоматически подключаться к системе) или хотя бы авторегистрации новая пенсионная реформа обречена на провал.

Один из собеседников издания рассказал, что только в этом году документ готовились опубликовать для общественного обсуждения не менее семи раз. Но в последний момент эти планы срывались из-за опасения общественного резонанса. Теоретически Минфин может внести законопроект и без согласия ЦБ, поскольку именно финансовое ведомство обладает правом законодательной инициативы. Но, как утверждают собеседники, делать этого не хочет, не имея консолидированной позиции с соавтором документа.

«ИПК нежизнеспособен: в крупных корпорациях уже есть собственные пенсионные программы, остальным выгоднее самостоятельно копить на индивидуальных инвестиционных счетах, — полагает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. — Механизм может заработать, если будет сфокусирован на неработающих в госсекторе гражданах с доходами выше среднего». Другие условия, по словам Табаха, это автоподписка, льготы по налогам для работодателей и софинансирование.

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, законопроект ИПК надо вносить, и чем раньше, тем лучше. «Процесс слишком затянулся. В весеннюю сессию правительство уже не успеет внести законопроект. Но у него есть полтора-два месяца для того, чтобы достичь консолидированной позиции. В конце концов, есть второе чтение, к которому можно подготовить поправки», — заявил «Известиям» Анатолий Аксаков.

Если законопроект об ИПК не будет внесен в августе-сентябре, то практически не остается шансов, что система заработает со следующего года, учитывая социальную чувствительность документа и неизбежность дискуссий, считает он. Более того, по мнению Анатолия Аксакова, если еще протянуть, то вряд ли система в принципе «полетит».