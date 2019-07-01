Правительство Кубы изучает возможность выпуска национальной криптовалюты для использования в национальных и международных коммерческих трансакциях, заявил министр экономики страны Александро Хиль Фернандеса. Таким образом планируется обеспечить финансирование госслужащих, социальные сервисы и СМИ, сообщает РБК , ссылаясь на Reuters.

Глава республики Мигель Диас-Канель подчеркнул, что план по выпуску криптовалюты разрабатывается с целью привлечения капиталов для четверти населения и для оказания поддержки в финансировании реформ.

На данный момент технические подробности проекта не сообщаются.