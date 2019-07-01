Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей (СБП) Банка России в предусмотренных ЦБ случаях. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правилами платежной системы Банка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств их индивидуализации.

При этом совет директоров ЦБ наделяется полномочиями определения тарифов на услуги в своей платежной системе, а также максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денег и предоставление иных услуг в рамках этой платежной системы.

Закон также содержит нормы, касающиеся регулирования деятельности платежных агрегаторов и поставщиков платежных приложений.

Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона, Банк России запустил в конце февраля. На данный момент к СБП подключены банк «ФК Открытие», ВТБ, ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что на начало 2020 года к системе подключатся более 250 кредитных организаций. Пока заявки на подключение подали 114 банков.

При этом крупнейший в стране Сбербанк пока не спешит присоединяться к системе. Он параллельно развивает свою систему денежных переводов, а глава банка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к СБП.



