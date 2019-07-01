Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки и небанковские кредитные организации при проведении переводов электронных денег внутри России использовать исключительно российскую платежную инфраструктуру. Документ размещен на официальном портале правовой информации.



Закон устанавливает требования для операторов электронных платежей и переводов привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег, а также вводит запрет на передачу информации о таких переводах за рубеж.

Операторы электронных денег смогут заключать договоры только с организациями, оказывающими операционные услуги или услуги платежного клиринга и осуществляющими все функции на территории РФ. Этим организациям запрещается в случае заключения такого договора в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать оказание услуг оператору и его клиентам. Оператору и привлекаемым им организациям будет запрещено передавать информацию по любому переводу электронных денежных средств на территории РФ за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Принятие закона обеспечит большую операционную и технологическую независимость операторов по переводу электронных денежных средств, в том числе от внешнего воздействия, что позволит бесперебойно осуществлять переводы электронных денежных средств на территории РФ, говорилось в пояснительной записке.



Закон вступит в силу через год после официального опубликования.