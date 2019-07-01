В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области инвестиционных проектов, направленных на развитие различных отраслей экономики региона, развитие коммунальной инфраструктуры Хабаровского края. Также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере финансирования лизинговых сделок на приобретение автотранспорта, дорожной техники и специализированного оборудования для нужд края, участие Альфа-Банка в социально значимых проектах края. Обсуждалось сотрудничество не только с Альфа-Банком, но и компаниями, входящими в консорциум «Альфа-Групп» в целом.

Один из проектов, в который готов инвестировать банк, – создание новой системы расчетов в ЖКХ. Это технологичный сервис, который позволяет систематизировать учет платежей за коммунальные услуги, распределяя платежи в адрес различных поставщиков услуг, минуя посредников и оптимизируя функционирование жилищно-коммунального хозяйства региона.

По словам Олега Сысуева, Альфа-Банк готов оказывать поддержку в реализации и других значимых для Хабаровского края проектов.

«Встреча в правительстве края является продолжением комплексной региональной политики Альфа-Банка и стратегии поддержки экономического и социального развития регионов России», - отметил президент Альфа-Банка.

По итогам встречи сторонами были достигнуты договоренности до конца 2019 года подписать Соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского Края и Альфа-Банком.