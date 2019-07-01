Отпуск в России готовы оплачивать 40% работодателей, причем только 26% опрошенных знакомы с новым законодательством, которое позволяет экономить на налогах. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».



В России в 2019 году в Налоговом кодексе появились поправки, которые дают возможность работодателям получить налоговый вычет на прибыль, оплачивая отдых в России сотрудников и членов их семей.

«40% работодателей намерены оплачивать своим работникам и членам их семей отдых на территории России. 13% респондентов не будут применять на практике новые поправки. Большинство опрошенных (47%) затруднились с ответом на вопрос», — выяснили в «Работа.ру».

При этом только 26% респондентов осведомлены о новой возможности получить налоговый вычет, а в большинстве компаний (74%) не знают об изменениях законодательства, сообщили в сервисе по поиску работы.

Соответствующее исследование проводилось с 28 мая по 14 июня среди 300 представителей российских компаний, в том числе руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов, добавили в сервисе.