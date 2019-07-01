Банк России установил официальные курсы валют на 4 июля.

Курс доллара вырос на 26,86 копейки, составив 63,4951 рубля (63,2265 рубля на 3 июля). Курс евро увеличен на 19,54 копейки до 71,6034 рубля (с 71,408 рубля на 3 июля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,52 рубля (плюс 20 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,69 рубля (плюс почти 27 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,31—63,59 рубля за доллар и 71,49—71,71 рубля за евро.