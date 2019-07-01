По всей России в число востребованных среди работодателей профессий вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось 68,1% всех актуальных вакансий, свидетельствуют данные исследования портала «Авито Работа».

Как и годом ранее, наиболее активно работодатели искали кандидатов в сфере строительства (увеличение составило 1,6 процентного пункта), а наименее активно — в области продажи (снижение интереса составило 2,5 п. п.).



Среди соискателей работы за II квартал наибольший интерес вызвали предложения работы по группам «продажи», «строительство», «транспорт, логистика», «производство, сырье, сельское хозяйство» и «без опыта, студенты». На вакансии в этих пяти группах пришлось 69,8% всех запросов контактов за весь квартал.

Максимальное увеличение спроса за год отмечено в категории «производство, сырье, сельское хозяйство» (1 п. п.), а максимальное снижение зафиксировано в продажах (2,5 п. п.). Несмотря на сокращение спроса на продавцов как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей, они до сих пор представляют самую массовую профессию в стране, отмечают эксперты.



Наиболее высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей все так же является строительство: в среднем 47,3 тыс. рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта — 30,5 тыс. рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7%), а меньше всего — продавцов (на 3,2%).