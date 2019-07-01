Центральный банк России только начинает переход к нейтральной денежно-кредитной политике. Регулятор также планирует продолжить цикл снижения ключевой ставки, который может завершиться к середине следующего года. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в интервью Reuters.

«Она (ДКП. — Прим. ред.) остается умеренно-жесткой, мы только переходим к нейтральной политике. Но безусловно при принятии решений по монетарной политике мы всегда учитываем последствия бюджетных решений. <…> Если будут материализовываться проинфляционные последствия бюджетной политики, конечно, при прочих равных, денежно-кредитная политика будет чуть более жесткой, чтобы обеспечить достижение цели по инфляции», — сказала она.

По словам главы регулятора, ставка может снижаться и медленнее, и может быть превентивно повышена — в зависимости от инфляционных рисков

«При развитии ситуации в соответствии с прогнозом, если не возникнут значимые внешние или внутренние отклонения, можно будет считать, что мы возобновили цикл снижения ключевой ставки, который может завершиться до середины следующего года. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, мы будем выбирать траекторию этого снижения – чуть быстрее или чуть медленнее, если будут причины проявлять большую осторожность. Поэтому мы допускаем вариативность скорости смягчения», — прокомментировала председатель ЦБ.

Нейтральная ключевая ставка также может варьироваться в зависимости от внешних факторов. «Если равновесные ставки в мире будут меняться, а мы видим, что политики мировых центробанков смягчаются. К переоценке уровня нейтральной ставки может привести снижение рисков российской экономки, например, в результате реализации нацпроектов. Но нейтральная ставка – это все равно диапазон, условная величина, которая позволяет оценить, есть или нет инфляционное давление», — отметила Набиуллина.

«Мы постоянно будем проводить анализ, насколько диапазон 6—7% соответствует действительности. Сейчас пока нет оснований пересматривать этот уровень», — заключила она.