В поправках к госбюджету на 2019 год, принятых в конце июня Госдумой, предусмотрен рост поступлений от иностранных заемщиков за счет процентных платежей на 12,05 млрд рублей. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак 3 июля пояснил, с чем это связано, сообщаетРБК.



По словам Сторчака, Россия выдала экспортные кредиты 25 государствам и пяти или шести странам пришло время выплаты основного долга, что может сказаться на увеличении поступлений.

Республика Кипр досрочно погасит российский заем, подтвердил замминистра. «О досрочном погашении заявил Кипр. Мы по условиям соглашения этот платеж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что мы теряем проценты за будущие периоды», — пояснил чиновник. Платеж будет принят в конце августа — начале сентября, добавил он.

Сейчас в среднем за год Россия получает 3 млрд рублей процентов по госкредитам, сказал Сторчак. Но ежегодные выплаты процентов по кредитам в пользу России растут в связи с тем, что государства занимают все больше. В рамках стимулирования российского экспорта Минфин планирует нарастить объемы выдачи экспортных кредитов.

Правительство России в конце 2011 года выдало кредит Кипру на сумму 2,5 млрд евро под 4,5% годовых. В 2016 году кредит должен был быть погашен, однако был реструктурирован из-за ухудшения финансового положения заемщика. Срок погашения растянули до 2021 года, а процентную ставку уменьшили до 2,5%. Сторчак пояснил, что, хотя из-за досрочного погашения Россия может потерять часть процентов по кредиту, досрочная выплата была предусмотрена договором.

Сторчак рассказал, что, как правило, выдаваемые Россией кредиты «обеспечивают продвижение на зарубежные рынки высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью». Например, это строящиеся за рубежом атомные электростанции.



Россия активно начала кредитовать другие государства в конце нулевых, и, как отметил Сторчак, увеличение задолженности — естественный процесс. Сейчас действует 25 соглашений о предоставлении государственных кредитов, все они находятся на разной стадии. Но Сторчак повторил, что законодательство запрещает раскрывать данные об иностранных заемщиках, плюс нераскрытие информации продиктовано санкционными рисками.

По состоянию на 1 мая 2019 года иностранные государства и юрлица были должны России примерно 39,4 млрд долларов, следует из материалов Минфина. Около 15,8 млрд долларов из этой суммы задолжали республики бывшего СССР.