Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась, составив за третью декаду июня 7,27% против 7,36% за вторую декаду месяца. Обновленные данные мониторинга ЦБ опубликованы на сайте регулятора.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). После локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Правда, во второй декаде июня ставка немного выросла по сравнению с первой декадой, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, которое пришлось на этот же период.

Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с начала ноября 2018 года. Тогда за первую декаду месяца показатель составил 7,18%.

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В опубликованном в июне докладе о денежно-кредитной политике Центробанк написал, что до конца года в России можно ожидать постепенного понижения среднерыночных депозитных ставок «по мере возвращения инфляции к целевому уровню и соответствующей коррекции долгосрочных ставок денежного рынка и доходности облигаций». Напомним, что Банк России в середине июня принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го — на 0,25 п. п., до 7,5% годовых с 17 июня. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июнь ).