Владельцы карт Visa от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получат дополнительный кешбэк 3% при оплате товаров и услуг за границей. Акция будет действовать до 29 августа 2019 года и распространяться на покупки во всех странах мира, кроме России.

Максимальная сумма кешбэка за одну транзакцию составляет не более 750 рублей, общий лимит по сумме кешбэка в период проведения акции — не более 3000 рублей. В акции участвуют все карты: как дебетовые, так и кредитные. Исключения составляют предоплаченные и корпоративные карты.

Чтобы получить 3-процентный кешбэк с покупок за границей, необходимо самостоятельно зарегистрироваться на промосайте , а затем в специальной форме оставить номер карты, указать свое имя на латинице и номер телефона, к которому привязана карта. Представители Visa подтверждают, что сайт надежно защищен от мошенников, и все данные, оставленные владельцами карт, находятся в безопасности.

Таким образом, этим летом держатели дебетовых карт УБРиР могут получить суммарный кешбэк 13% — с заграничных трат Visa вернет 3%, а по дебетовой карте «Максимум» действует 10-процентный кешбэк в специальных категориях. Напоминаем, что с 1 мая по 31 июля 2019 года максимальный кешбэк начисляется при покупке железнодорожных билетов, товаров для сада и дачи, а также при оплате услуг на автозаправочных станциях и в фитнес-центрах. Помимо максимального кешбэка (10% по специальным категориям), УБРиР также осуществляет возврат денег со всех остальных покупок в размере 1%.

Ознакомиться с подробными тарифными планами по дебетовым картам и категориями акционного кешбэка можно на сайте УБРиР.