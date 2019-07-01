Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.

Генеральный директор завода ООО «ПСМА Рус» Николя Фебвэ: «Российский рынок был и остается ключевым для Группы PSA. Заявка на СПИК, которую мы подали весной этого года, подтверждает это. Мы уже производим на заводе ПСМА Рус в Калуге пассажирские и коммерческие автомобили Peugeot и Citroёn и готовы расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт, производить больше и предлагать современные и качественные продукты российским потребителям. Мы очень рады, что правительство и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации поддерживают наши инициативы подписанием специального инвестиционного контракта».

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем. Заключившие СПИКи производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда. Реализация проектов предполагает осуществление поставок продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение НИОКР на территории Российской Федерации. В результате реализации проектов будет создано свыше 1400 высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд рублей», - отметил Денис Мантуров.