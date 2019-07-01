Отказ от продажи банков, прошедших санацию в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), даже не обсуждается, заявила в интервью Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор в ближайшее время озвучит свои предложения по изменению законодательства, которые позволят упростить проведение таких сделок.

«Мы даже не обсуждаем, что будет, если мы не сможем продать санированные банки, у нас жесткая задача их подготовить к продаже и начать продавать. Чтобы создать адекватные правовые условия для продажи, нужны изменения в законодательство. Сейчас предусмотрен только один способ: продать стратегическому инвестору на аукционе, 75% как минимум. Мы хотим рассмотреть возможность сделать банк публичным, в том числе, размещать его акции на бирже. Поэтому будем выходить в ближайшее время с инициативой таких изменений в законодательство», — сказала глава ЦБ.

Под контролем регулятора на данный момент находится группа «Открытие», в которую входит одноименный банк, Бинбанк, а также негосударственные пенсионные фонды. Ранее Банк России заявлял о планах продать актив в 2021 году.

«Мы сейчас обсуждаем способы продажи санированных банков, в частности Открытия. Такой банк стратегическому инвестору сложно продать, и это не совсем правильно, лучше пытаться создать хороший публичный банк, с большим free float. Для этого нужно, чтобы инвесторы смогли увидеть хороший track record на протяжении трех лет, финансовую отчетность посмотреть», — добавила Набиуллина.