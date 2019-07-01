Газпромбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем размер снижения составил 0,3—1,1 процентного пункта.

Обновленные процентные ставки зависят от первоначального взноса заемщика и составляют:

Также в банке можно оформить ипотеку на покупку квартиры или апартаментов с льготным периодом : по ставке 6,9% годовых в течение первых трех лет и 10,2% годовых — далее.

Ставки по большинству программ актуальны для зарплатных клиентов банка и заемщиков, приобретающих недвижимость у партнеров банка. В иных случаях действует надбавка в размере 0,3 п. п.

Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 45 млн рублей в иных регионах. При оформлении кредита без подтверждения дохода предельно допустимый объем средств составит 10 млн или 7 млн рублей при покупке и 20 млн или 10 млн рублей при рефинансировании в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области или иных регионах соответственно.

Максимальный срок кредитования — 30 лет. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости жилья при покупке квартиры, 20% — таунхауса/апартаментов и 30% — при покупке гаража/машино-места. При оформлении займа по двум документам клиенту потребуется оплатить минимум 40% от стоимости залога, максимальное соотношение «кредит/залог» для рефинансирования при этом составит 60%.

«Также банк существенно улучшил условия предоставления семейной ипотеки . Установленная им процентная ставка в размере 4,9% годовых является на текущий момент самой выгодной на рынке. Однако следует иметь в виду, что в случае отсутствия пролонгации договоров личного и имущественного страхования ставка будет повышена до размера ключевой ставки на дату получения кредита, увеличенной на 4 процентных пункта. Минимальный первоначальный взнос заемщика из собственных средств составляет 20% стоимости недвижимости», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.



При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.

