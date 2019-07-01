Газпромбанк предлагает сниженную ставку по программе «Семейная ипотека».

Ставка равна 4,9% годовых в течение всего срока кредитования. Она увеличивается на 4 процентных пункта при расторжении или непродлении договоров страхования (личного страхования и страхования жилого помещения) в течение периода субсидирования.

Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей при покупке недвижимости в других субъектах РФ. Первоначальный взнос по ипотеке — от 20%.



Дополнительно снижены ставки по базовым ипотечным программам банка, составляющие теперь от 10,2% годовых как по кредитам на покупку первичной и вторичной недвижимости, так и по ипотечным кредитам на рефинансирование.