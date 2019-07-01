Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, говорится в сообщении ведомства. Ему предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных статьей о злоупотреблении полномочиями. Свою вину он частично признал.

По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанке временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 млрд рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более 7 млрд рублей, говорится в релизе на сайте Следственного комитета (СК).

Кроме того, Мусиным был заключен ряд договоров о выделении кредитной линии фирме, деятельность которой он контролировал через ряд юридических лиц. Согласно сообщению ведомства, более 19 млрд рублей, полученные по договорам, не были возвращены. Ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей.

Объем уголовного дела составил 517 томов. Совокупный объем арестованного имущества по уголовному делу составляет более 4,2 млрд рублей.

После вручения Мусину копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани.