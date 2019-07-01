Мобильный оператор Easy4 изменил условия тарифа «Тревел 2» — минимальный авансовый платеж по нему снижен с 2 590 рублей до 600 рублей (с учетом НДС), сообщает пресс-служба компании.

«При подключении тарифа сумма в полном объеме поступает на лицевой счет абонента и активирует сим-карту с единой фиксированной стоимостью услуг связи в России и за границей», — говорится в сообщении.

Напомним, в тарифном плане «Тревел 2», действующем с апреля текущего года, отсутствует абонентская плата. Владельцы сим-карт Easy4 оплачивают только фактическое потребление услуг связи. При этом неважно, оказался турист в Греции или Таиланде, цена минуты разговора или мегабайта Интернета будет для него одинаковой — 2,4 и 1,2 рубля (с НДС) соответственно.

В зону покрытия тарифа входят более 30 стран мира, включая США и большинство европейских государств. География присутствия оператора постоянно расширяется.