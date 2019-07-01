Банк России рассчитывает, что меры правительства по стабилизации цен на топливном рынке будут эффективными после окончания соглашения с нефтяными компаниями — сработает либо экономический механизм, либо новые соглашения. Об этом в интервью Reuters заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Правительство сейчас пытается настроить экономический механизм, чтобы можно было стабилизировать цены без соглашения, без административных мер. Надеемся, что он сработает, если нет — то, видимо, могут применяться и методы «достижения соглашений», — сказала глава регулятора.

1 июля истек срок соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями, которое предполагало сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. Нефтяники больше не обязаны ограничивать рост цен в пределах инфляции, но взамен им обещаны компенсации.

Само соглашение было не рыночным и по-прежнему несет риски для инфляции, подчеркнула глава Банка России.

«Само соглашение стабилизировало цены на бензин, они росли темпом ниже инфляции в годовом выражении. Но мы понимаем, что эта стабилизация была достигнута нерыночным способом, и возникает вопрос, насколько долгосрочна такая стабилизация, какой будет динамика цен», — резюмировала Набиуллина.