Банк России будет готов осенью обсудить с правительством законопроект об ограничении досрочного перевода пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, рассказал журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Сейчас клиенты российских НПФ вправе перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но, если средства находились там менее пяти лет, накопленный инвестиционный доход будет потерян. Банк России планирует предложить законодательные изменения концепции переходов клиентов между НПФ.

«В наших предложениях, а то же самое предлагается в ИПК (в готовящемся законопроекте о системе добровольных пенсионных накоплений. — Прим. ред.), предполагается, что все старые накопления останутся у текущего фонда в течение пяти лет, а будут передаваться новые накопления», — пояснил Чистюхин.

«Я думаю, что в осеннюю сессию мы будем готовы к обсуждению с правительством проекта закона», — добавил он.

Зампред ЦБ признал, что в текущих условиях, когда формирование обязательной накопительной части пенсий заморожено, новых поступлений нет. Поэтому изначально решение предлагалось в рамках концепции ИПК.

«Вопрос о внедрении ИПК как целостной системы пока не решен. Одновременно с этим мы видим, что есть несколько очень актуальных вопросов, которые требуют немедленного реагирования. Тема переходов — один из таких вопросов», — сказал Чистюхин.