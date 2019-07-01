Рейтинговое агентство RAEX опубликовало результаты ежегодного рэнкинга крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий . В общей таблице BSS поднялась на 4 ступени и занимает 23 место. Важно отметить, BSS второй год подряд усиливает свои позиции в ренкинге RAEX. По итогам 2017 года компания поднялась с 30-го (2016 год) на 27-е место.

Еще более впечатляющие результаты укрепления своих позиций у BSS в списке компаний, предоставляющих услуги в области информационных технологий . Здесь компания поднялась с 28-го на 21-е место. В списке крупнейших разработчиков программного обеспечения BSS улучшила свои результаты на одну ступень. По итогам 2018 года компания занимает 18 место. Годом ранее – 19-е. BSS уверенно входит в Топ 3 списка «Дистрибуция» по итогам 2018 года.

С полной версией рэнкинга крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2018 года можно ознакомиться на сайте рейтингового агентства RAEX .

Источник: Компания BSS