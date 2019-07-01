Оптимизация депозитной линейки позволит клиентам банка «Восточный» существенно облегчить выбор наиболее выгодного депозита для бизнеса.

Сегодня линейка банка «Восточный» для корпоративных клиентов – легкая, понятная и доступная: новые вклады очень просто оформить в ДБО при помощи всего двух кликов.

Обновленная линейка включает в себя два депозита, которые основаны на самых важных потребностях предпринимателей и вобрали в себя лучшие опции и параметры предлагаемых ранее продуктов. Первый в линейке – депозит «Время – Деньги», позволяющий разместить средства на короткий срок, второй – депозит «Максимальный доход», рассчитанный на длительное размещение.

Оформив депозит «Время – Деньги», предприниматель получает возможность разместить свободные средства, начиная от 500 тыс. рублей сроком от 1 дня. Выбрав депозит «Максимальный доход», клиент может открыть вклад на сумму от 50 тыс. рублей сроком от 31 дня на базовых условиях, а при размещении средств на срок от 91 дня клиенту предоставляются опции пополнения и снятия.

Основные преимущества новой депозитной линейки для МСБ от банка «Восточный» заключаются в высоком уровне доходности, а также в простоте и четкости выбора депозита клиентами банка.

«Анализируя широкую линейку предложений по вкладам для бизнеса, переполненную всевозможными маркетинговыми названиями, предпринимателю очень сложно понять, какое именно предложение будет для него наиболее выгодным. Оптимизация депозитной линейки банка «Восточный» ставит своей целью помочь корпоративным клиентам в выборе наилучшего предложения по вкладу для бизнеса. Мы стремимся сделать наши продукты легкими, технологичными и комфортными для МСБ», – прокомментировала Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу – Директор департамента развития продуктов и процессов МСБ.

Подробнее о новых депозитах банка «Восточный» для корпоративных клиентов можно узнать здесь .