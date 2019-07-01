Банк России еще будет оценивать влияние сезонного фактора на весь год.
Банк России зафиксировал более раннее сезонное снижение инфляции, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева. По ее словам, на динамику цен повлияли теплая весна и ранний сбор урожая.
«То, что мы там наблюдаем, в значительной степени это опережающая сезонность. Случайный фактор, который, в принципе, может сработать в разных ситуациях. В этом году мы наблюдали достаточно теплую погоду в мае и июне, поэтому по многим плодоовощным культурам в этом году более ранний урожай. Соответственно, он поступил на рынок, цены в связи с поступлением нового урожая начали снижаться на несколько недель раньше, чем они снижались в прошлом году. Поэтому мы можем видеть в эти месяцы — в июне и, может быть, в июле — опережающее снижение инфляции по сравнению с прогнозом», — сказала Юдаева.
Несмотря на это, Банк России еще будет оценивать влияние сезонного фактора на весь год, чтобы в дальнейшем принимать решения по денежно-кредитной политике, подчернула первый зампред ЦБ.
Банк России на заседании совета директоров по ключевой ставке снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2—4,7% с ранее заявленных 4,7—5,2%.
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