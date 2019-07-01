Банк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководству кредитной организации на сумму 289,5 млрд рублей, следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками по делу выступают бывший акционер «Открытия» компания «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Иск зарегистрирован 2 июля и пока не принят судом к производству. Подробности исковых требований не раскрываются.

Данный иск от имени кредитной организации подал ЦБ, который стремится возместить убытки, причиненные лицами, контролировавшими банк «Открытие». «В отношении этих лиц собраны достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также отметили, что расчет убытков осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка. При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%.