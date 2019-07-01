Клиентам Альфа-Банка с действующей бесплатной туристической страховкой 2 июля пришли СМС-сообщения об отмене полиса. В банке утверждают, что для старых клиентов страховка продолжает действовать, а отправка оповещения произошла из-за технического сбоя.

Жалобы от клиентов банка, у которых ранее была оформлена бесплатная туристическая страховка сроком на год, во вторник появились в «Народном рейтинге» и Facebook . Им пришли СМС-оповещения, в которых говорилось, что с того же самого дня их полис не действует в связи с изменениями в условиях обслуживания.

«Сегодня, 2 июля, когда у меня уже готов пакет документов для визы, мне приходит сообщение, что в банке изменились условия обслуживания и мой полис действует до... СЕГОДНЯ, то есть до 2 июля 2019 года! Он не действовал и месяца», — жалуется пользователь Iuliia.K.

«Альфа-Банк через личный кабинет выдал мне годовую страховку «АльфаСтрахование». Кроме того, у меня есть распечатанный полис с печатью «АльфаСтрахование» и подписью страховщика. Срок действия полиса — до 29 января 2020 года. C этой страховкой я и нахожусь за границей. Сегодня, 2 июля 2019 года, мне пришло сообщение от Альфа-Банка: «Uvazhaemyj klient, v svyazi s izmeneniem uslovij obsluzhivaniya v banke vash strahovoj sertifikat Alfa-Lite ALZ — *номер* L dejstvuet do 02.07.2019» (то есть сегодня и заканчивается вопреки тому, что написано в самом этом страховом сертификате, который был предоставлен через личный кабинет, а также выдан в отделении банка», — пишет пользователь sergei-sch из Ростова-на-Дону.

В Альфа-Банке порталу Банки.ру прокомментировали проблему с СМС-сообщениями об отмене полиса.

«Части клиентов, оформивших полисы для выезда за рубеж, были ошибочно направлены СМС-оповещения о прекращении действия документа. Банк в кратчайшие сроки исправил техническую ошибку и направил всем клиентам сообщения с извинениями и информацией, что их полис действителен и клиент им может пользоваться», — сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе «АльфаСтрахования» уточнили, что компания не приостанавливала действие договоров страхования. «Страховая защита по всем ранее заключенным договорам действовала и действует в полном объеме», — заявили в страховой компании.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

