Альфа-карта дает комплекс выгодных и понятных льгот: бесплатное снятие наличных в любых банкоматах, бесплатное обслуживание, до 3% кешбека на все покупки и до 7% на остаток.

Баллы накапливаются на специальном бонусном счете и отражаются в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Клиент в течение месяца совершает покупки по Альфа-карте, в «Альфа-Мобайле» отражается, какой кэшбэк будет начислен. Бонусные баллы можно использовать для компенсации совершенных покупок. Конвертировать бонусные баллы в рубли можно в мобильном банке в разделе "Бонусы и привилегии", что очень удобно. Клиенту необходимо выбрать ранее совершенные покупки, и их сумма в рублях будет зачислена на счет. 1 балл равен 1 рубль. Все операции в мобильном банке максимально просты и совершаются в один клик, а интерфейс приложения приближен к онлайн-играм, что делает управление финансами еще более привлекательным и простым.

Подробнее об Альфа-карте и условиях обслуживания можно узнать на сайте банка .