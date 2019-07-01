Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от 2 июля учреждено АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым». Соответствующие документы размещены на сайте регионального Совета министров, передает Крымское информационное агентство .

Глава Крыма Сергей Аксенов указом от 2 июля определил Министерство экономического развития Республики Крым органом, осуществляющим полномочия собственника в отношении АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым». Размер уставного капитала акционерного общества — 1,2 млрд рублей; 100% акций компании принадлежит Республике Крым. Распоряжение должно быть выполнено до 1 сентября 2019 года. Контроль за ходом выполнения возложен на министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.



Ранее сообщалось, что в Крыму планируется создать региональную лизинговую компанию за счет федеральной субсидии.