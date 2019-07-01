Страны ОПЕК+ согласовали продление договоренности по сокращению добычи сырья, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Девять месяцев уже согласовано», — уточнил он.

Накануне продление согласовали на министерской конференции стран — членов организации.

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти. Сделка начала действовать с 2017-го и с тех пор периодически продлевалась.

На первое полугодие 2019-го сокращение было согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходится 228 тыс. баррелей.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходится до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия выступает наблюдателем.