Расхождение в динамике зарплат и доходов населения, которое наиболее характерно проявилось по итогам 2018 года, можно объяснить тем, что располагаемые доходы слабо растут из-за быстрого увеличения обязательных платежей, и в первую очередь процентов по банковским кредитам, сообщает РИА Рейтинг.

Так, если в 2017 году процентов в банки было выплачено населением 1,5 трлн рублей, то в 2018 году – уже почти 2 трлн, то есть прирост составил 30%, говорится в статистике Росстата. Такие же цифры содержатся в отчетности ЦБ.

Однако, в аналогичной статистической таблице Центробанка видно, что за первые девять месяцев 2017 года процентов было уплачено в объеме 1,33 трлн рублей, а за последний квартал прирост составил лишь 200 млрд. Это произошло из-за присоединения ВТБ 24 к банку ВТБ — ВТБ 24 был головным розничным банком в группе ВТБ, и его годовой объем собранных процентов по кредитам населению в 2017 году примерно был равен 240 млрд рублей. При этом статистика ЦБ учитывает только кредитные организации, имеющие лицензии на отчетную дату, а так как 1 января 2018 году ВТБ 24 лицензии уже лишился, то его результат не попал в годовую статистику. Также из-за санаций в конце 2017 года у Промсвязьбанка и Бинбанка была сильно искажена статистика, а их процентные доходы по кредитам населению сократились в несколько десятков раз.

Таким образом, учет процентных расходов населения завысил результат 2017 года по динамике реальных располагаемых доходов примерно на 0,5 п. п., а результат 2018 года, на самом деле, оказывается лучше на 0,6 п. п. из-за эффекта базы. Так, в 2017 году реальные располагаемые доходы сократились на 1 п. п. (-0,5 по новой методологии Росстата), а в 2018 году рост составил 0,7 п. п. против 0,1 согласно официальной статистике, что в большей степени согласуется с динамикой заработной платы.