Бывший глава Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД), а теперь советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер принял решение о создании крупного железнодорожного оператора на базе активов лизинговых компаний «ТрансФин-М» (принадлежит НПФ «Благосостояние») и «ВЭБ-лизинг». Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с планами по созданию компании.

Парк вагонов «ВЭБ-лизинга» достигает 42 тыс. единиц, он оценен в 78 млрд рублей, говорит один из источников РБК. Сделка может быть заключена по рыночной цене в рассрочку, ее параметры еще обсуждаются, добавляет он. Компании «ТрансФин-М» принадлежит 53 тыс. вагонов, поэтому новая компания-оператор может приблизиться к крупнейшему частному железнодорожному оператору — Первой грузовой компании (ПГК, 111 тыс. вагонов) Владимира Лисина и стать третьим оператором в России по объему вагонов (после ФГК и ПГК).

Предполагается, что в новой компании госкорпорация «ВЭБ.РФ», контролирующая «ВЭБ-лизинг», получит 49% (у Тайчера с партнерами будет контроль), а также опцион на продажу этой доли по рыночной цене через несколько лет.

«ВЭБ.РФ» — финансовый институт развития, а не железнодорожный оператор, мы не собираемся заниматься операторским бизнесом, у нас нет такой компетенции, и мы не планируем ее наращивать. Есть рыночные игроки, которые имеют компетенцию в этом бизнесе и смогут построить крупную компанию, которая будет предоставлять качественные услуги потребителю», — заявили РБК в пресс-службе ВЭБа. «В настоящее время «ВЭБ.РФ» обсуждает с участниками рынка различные способы использования своего парка вагонов в целях поиска оптимальной целевой структуры управления и акционерного владения. С течением времени мы уверены, что найдем решение, отвечающее поставленным перед институтом развития задачам», — сказал представитель госкорпорации. «Мы поддерживаем отношения со всеми значимыми участниками рынка, в том числе и с компанией «ТрансФин-М», — добавил он.

Источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что идея объединения активов ВЭБа и «ТрансФин-М» обсуждается около года, но конкретных договоренностей стороны пока не достигли.

Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. «Сделка по приобретению «ТрансФин-М» не одобрена ФАС в заявленном формате в связи с изучением возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов», — сказал РБК представитель службы. «Не только усиление влияния, но и сам факт присутствия менеджмента РЖД (Тайчера, который является советником главы РЖД. — Прим. РБК) на этом рынке вызывает вопросы», — подчеркнул он. По словам представителя ФАС, «схема участия» ВЭБа в объединенной компании будет изучена при поступлении ходатайства.



Алексей Тайчер в декабре 2018 года покинул пост главы Федеральной грузовой компании, стал курировать логистический блок в ранге советника генерального директора РЖД Олега Белозерова. В феврале 2019 года он вошел в совет «ТрансФин-М» в качестве заместителя председателя. Тайчер также входит в советы директоров Государственной Транспортной Лизинговой Компании, ФГК и «Трансконтейнера».



Ранее «ВЭБ-лизинг» сдавал почти 30 тыс. вагонов в лизинг компании «Рэйлтрансхолдинг» Сергея Шпака, однако она не платила за парк в 2017—2018 годах, и «ВЭБ-лизинг» изъял их и был вынужден сдавать в аренду, напомнил РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

