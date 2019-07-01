Сбербанк объявляет о начале конкурса #ясам для тех, кто ведет свою деятельность в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан, говорится в сообщении кредитной организации.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого в приложении «Сбербанк Онлайн», коротко и интересно рассказать о своем деле, чтобы набрать больше голосов на yasam.svoedelo.blog и попасть в шорт-лист. Победители смогут получить рекламную поддержку от блогеров — Анастасии Ивлеевой, Регины Тодоренко, Ксении Бородиной и других.

Конкурс пройдет в несколько этапов: прием заявок завершится 18 июля, голосование — 29 июля. Затем будет объявлен шорт-лист, и 2 августа жюри выберет победителей.