Банк «Русский Стандарт» изучил траты россиян по картам в 2018 году. Интересную динамику показали супермаркеты: средний чек падает, а количество покупок растет.



В исследовании были проанализированы: оборот, количество трансакций, средний чек в наиболее популярных сегментах и география.



Так, количество операций операций по картам в прошлом году, в целом, увеличилось на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. И оборот по картам также показал положительную динамику, в 2018 году он вырос на 5,7% по сравнению с 2017 годом.

При этом средний чек покупки в супермаркетах 2018 году уменьшился на 36% (по сравнению с 2017 годом) и составил 419 рублей.

«Подобные изменения могут быть связаны, в том числе, с растущей конкуренцией в продовольственном ретейле, которая подталкивает магазины увеличивать число акционных предложений и скидочных программ лояльности», — полагают в банке.



Также в топ-3 по карточным оборотам вошли категории «фаст-фуд» и «одежда». За 2018 год средняя сумма одной покупки в ресторанах быстрого питания составила 360 рублей, что на 4% меньше, чем в 2017 году. А в категории «одежда» сумма среднего чека, наоборот, повысилась на 5,5%, составив 4 603 рубля.

Топ-3 городов с наибольшим количеством транзакций по картам выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург и Казань.