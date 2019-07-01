Глава ведомства высказал принципиальную позицию.
Росстат не будет использовать персональные данные отдельных семей для расчета уровня бедности по новой методике. Об этом во вторник заявил журналистам глава Росстата Павел Малков.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования.
«Персональных данных не будет, — пояснил Малков. — Ни Пенсионный фонд, ни налоговая служба, ни какое другое ведомство персональные данные нам не передает. Мы работаем хотя и с очень подробной, но деперсонифицированной информацией. Это принципиально».
Малков пояснил, что алгоритмы, которые использует Росстат, позволяют видеть доходы и расходы семей без использования фамилий, адресов и каких-либо других личных данных. «Персональные данные к нам ниоткуда не поступают. И так будет и впредь. Они будут передаваться в таком виде, в котором они не позволят нам выйти на субъект. Это будут данные без фамилий, без адресов», — подчеркнул он.
Глава Росстата напомнил, что ведомство ведет исследование бедности как многофакторного явления с точки зрения как расчета доходов и расходов граждан, так и учета таких показателей, как условия проживания, состояние здоровья, уровень образования, а также включенность гражданина в экономическую и социальную сферы жизни.
«Дальнейшее развитие методологии лежит в области использования административных данных. С начала года мы начали получать некоторые данные из Пенсионного фонда. Это уже позволило повысить качество наших расчетов. И дальше мы будем использовать другие данные, в том числе ЕГИССО [Единая государственная информационная система социального обеспечения], оператором которой является Пенсионный фонд, из налоговой службы по доходам и так далее», — отметил он.
Малков добавил, что расширенные данные позволят повышать качество исследований. «В том числе в этом году мы планируем сформировать проект, макет биосистемы, в котором будем собирать все эти данные, анализировать их и даже где-то моделировать ситуацию», — заключил он.
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