Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018-го, а на рынке акционерного капитала показал рост в два с половиной раза после прошлогоднего провала. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты международной финансовой платформы Dealogic, сообщает РБК .

Так, российские эмитенты с начала 2019 года заключили 26 сделок на рынке акционерного капитала (equity capital market, ECM) на 1,9 млрд долларов, тогда как за весь прошлый год, ознаменовавшийся введением американских санкций против публичных компаний Олега Дерипаски (En+ и Rusal), было только восемь сделок объемом 739 млн долларов.

Самые крупные сделки на бирже в 2019 году заключили структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова, которые в марте продали 1,7% акций «Норникеля» более чем за 550 млн долларов, а также два раза продавали пакеты группы Evraz — на 190 млн долларов (в марте) и на 200 млн долларов (в июне). В июне же на SPO в Лондоне вышла банковская группа Олега Тинькова TCS Group, привлекшая около 300 млн долларов, а до этого в мае HeadHunter разместила на американской Nasdaq свои расписки на 220 млн долларов.

В рэнкинге организаторов ECM-сделок в первом полугодии 2019 года первую строчку, так же же как и в прошлом году, занял «ВТБ Капитал» (пять сделок на 380 млн долларов). На второй позиции оказался Credit Suisse (четыре сделки на 360 млн долларов), на третьей — Citi (три сделки на 317 млн долларов), не входившие в топ рэнкинга по итогам 2018 года. На четвертую с шестой переместился Morgan Stanley (192 млн долларов), на пятую с четвертой — J.P. Morgan (154 млн долларов).

На российском долговом рынке (debt capital market, DCM) за первое полугодие 2019 года была организована 81 сделка общим объемом 16,2 млрд долларов против 24 сделок на 13 млрд долларов по итогам 2018 года, подсчитали в Dealogic.

Лидером рейтинга организаторов размещений в этом секторе также остался «ВТБ Капитал», который в отчетный период провел 36 сделок на сумму в 3,2 млрд долларов (доля рынка — почти 20%). На вторую строчку в этом году вырвался Sberbank CIB, организовавший 38 сделок на 1,9 млрд долларов (по итогам 2018 года был на 7-й строчке). Третью позицию занял Газпромбанк со сделками на 1,7 млрд долларов (ранее занимал вторую строчку). На четвертое место в рэнкинге сместился JPMorgan (по итогам прошлого года был на третьем месте), на пятое с восьмого переместилась группа Societe Generale.

По мнению экспертов, после того, как в марте ФРС дала рынку сигнал о смягчении монетарной политики и отмены таргета ключевой ставки в 3%, рынки оживились. Также санкционный фон стал «более мягким», инвесторы адаптировались к подобной риторике, и это больше не является ограничивающим фактором при покупке российского долга. Кроме того, в начале 2019 года Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня.