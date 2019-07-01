В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и сообщений от ГИС ГМП из АБС (RS-Bank v. 5.5 и RS-Bank V.6) в программный комплекс RS-Connect, обеспечивающий обмен данными банков с государственными информационными системами и ведомствами, подключенными к СМЭВ.

Благодаря обновлениям кредитно-финансовые учреждения, в которых установлены модули RS-Connect, смогут использовать единую точку входа для работы с ГИС ГМП (в том числе и с новыми форматами сведений — 2.1.1) и ГИС ЖКХ, что снижает затраты на обслуживание и мониторинг этих взаимодействий.

«Перевод модулей из состава линейки RS-Connect на СМЭВ 3 позволит банкам улучшить качество обмена данными, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Основное отличие СМЭВ 3 от СМЭВ 2 заключается в переходе с синхронного взаимодействия на асинхронное, что позволяет гарантировать доставку запросов в ГИС ЖКХ и ГИС ГМП за счет повышения отказоустойчивости систем госорганов».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab