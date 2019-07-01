По оценкам операторов касс, на покупку и установку оборудования предприниматели потратят от 8 млрд до 13 млрд рублей. Таковы данные опроса нескольких операторов фискальных данных, проведенного Forbes .

Совокупная сумма затрат зависит от того, какой путь перехода выберут предприниматели — будут модернизировать старые кассы или покупать новые, выберут фискальный накопитель, рассчитанный на 15 или 36 месяцев работы, или вовсе возьмут технику в аренду. Оценки экспертов колеблются от 8 млрд до 13,7 млрд рублей.

Верхнюю планку в 13,7 млрд рублей называет оператор фискальных данных «Контур ОФД». По словам руководителя проекта «Контур ОФД» компании «СКБ Контур» Михаила Добровольского, средний чек на покупку одной кассы с фискальным накопителем, договором с ОФД, программным обеспечением и услугами настройки обойдется в 27,5 тыс. рублей, а прогнозируемое количество касс, которое будет установлено в эту волну, близко к 500 тыс. Он напомнил, что в 2017 году бизнес закупил около 1,6 млн касс на сумму 44,4 млрд рублей, а в 2018 году — 800 тыс. касс на 21,2 млрд рублей.

«Добросовестным предпринимателям, которые перейдут на онлайн-кассы вовремя, государство поможет: они смогут получить налоговый вычет в размере до 18 тыс. рублей», — отмечает пресс-служба OFD.ru.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», установка одной «умной» кассы обходится предпринимателю в 22-23 тыс. рублей. В эту стоимость включен сам кассовый терминал, а также фискальный накопитель и тариф ОФД. «Если исходить из оценки рынка в 500-700 тыс. касс по итогам третьей волны, то затраты бизнеса могут составить порядка 8-10 млрд рублей, из которых весомая часть может быть возвращена за счет налогового вычета», — прокомментировала пресс-служба «Платформа ОФД».