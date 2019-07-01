Банк России установил официальные курсы валют на 3 июля.

Курс доллара повысился на 17,24 копейки, составив 63,2265 рубля (63,0541 рубля на 2 июля). Курс евро вырос на 1,18 копейки до 71,408 рубля (с 71,3962 рубля на 2 июля).

На Московской бирже на 12:12 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 36 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 41 копейку, валюты стоят 63,32 и 71,47 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 62,99—63,33 рубля за доллар и 71,14—71,5 рубля за евро.