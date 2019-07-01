Страны ОПЕК+ могут принять решение об увеличении квот на добычу нефти в случае дефицита на рынке. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».



«Мы договорились, что ежемесячно технический комитет [ОПЕК+] будет делать отчеты, и, если вдруг какие-то будут форс-мажоры на рынке, либо очень сильно будет колебаться ситуация, волатильность будет высокая — мы оперативно сможем собраться и принять решение, которое бы позволило стабилизировать ситуацию, в том числе не исключается, если будет дефицит на рынке, увеличение добычи», — сказал он.

Новак напомнил, что когда во втором полугодии 2018 года в ситуации недостатка предложения на нефтяном рынке было принято решение увеличить объемы добычи, оно «сыграло очень позитивно» и исключило «перегрев» на рынке.

Закрепление цен на нефть на текущем уровне будет хорошим результатом сделки ОПЕК+, действие которой продлено до апреля 2020 года, сообщил глава Минэнерго России.

«Если будет сохранена текущая цена на нефть — это будет хорошим результатом. На мой взгляд, уже был учтен прогноз по продлению сделки. Рынок этого ожидал, и это просто подтвердилось сегодня. Если были бы другие решения — были бы серьезные изменения на рынке», — отметил Новак. При этом он подчеркнул, что не может прогнозировать уровень цен на нефть.

В ходе встречи ОПЕК+ 2 июля была достигнута договоренность о продлении сделки по сокращению добычи нефти на следующие девять месяцев — до 31 марта 2020 года с прежними квотами для стран — участниц.