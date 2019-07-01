Смогут ли рынки акций сохранить свою динамику в 2П19? После незаурядно ярких первых шести месяцев года, рассчитывать на то, что сильный рост 1П19 продолжится и во втором в большинстве секторов – будь то облигации или акции, развивающиеся рынки или золото – было бы слишком самонадеянно. Российский рынок в 1П19 был одним из лидеров роста в мире – индекс РТС вырос на 30% в 1П19.



На что рассчитывать – на восстановление экономического роста в 2П19 или на милость центробанков? Перспективы мировой экономики зависят от исхода американо-китайских торговых переговоров (несмотря на их прогресс в эти выходные, до их завершения еще далеко) и от того, как будет развиваться ситуация между США и Ираном. Однако, хотя инвесторы будут рады восстановлению экономического роста, они, тем не менее, предпочитают больше уповать на милость центробанков.



Саммит G20: Китай и США договорились возобновить переговоры: В кулуарах саммита G20 в субботу США и Китай договорились возобновить торговые переговоры, сигнализируя о паузе в торговом противостоянии между двумя крупнейшими экономиками мира.



Тем не менее, до решения американо-китайского торгового спора еще далеко: Китайские государственные СМИ сообщили в эти выходные после того как президенты двух стран провели переговоры в Японии, что до заключения сделки между США и Китаем еще далеко; разногласия между странами еще сохранятся.



Рынки, судя по всему, будут приветствовать перемирие между Вашингтоном и Пекином: Инвесторы, судя по всему, с радостью воспримут паузу в торговой напряженности, учитывая жесткую риторику с обеих сторон в преддверии Саммита G20. Мы ожидаем, что это спровоцирует краткосрочное ралли на рынках акций, однако насколько устойчивым оно может оказаться, будет зависеть от того, как центральные банки будут предоставлять дополнительные стимулы в условиях улучшения торговли и экономической конъюнктуры в целом



Российское потребительское кредитование будет в центре обсуждения на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге: 3-5 июля в Санкт-Петербург пройдет Международный финансовый конгресс. На повестке дня конгресса, в числе прочих вопросов, будет обсуждаться перегрев рынка потребительского кредитования. В работе Конгресса примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сегодня Росстат должен подтвердить оценку роста ВВП на 0,5% г/г в 1К19. В четверг будут опубликованы данные по продажам легковых автомобилей, которые в мае снизились на 7,0%.



Решение по ставке ФРС может зависеть от доклада по количеству рабочих мест в США за июнь: Доклад о количестве рабочих мест будет опубликован в День независимости, то есть 4 июля, когда большинство компаний работать не будет. Однако несмотря на более слабые в сравнении с обычным уровнем объемы торгов эти данные игнорировать не следует. Решение ФРС по ставке на заседании в конце июля (понизить ее на 50 б. п., на 25 б. п. или не понижать вообще) будет отчасти зависеть от того, сохраняется ли создание новых рабочих мест в США столь же слабым как в мае, когда количество рабочих мест выросло на 75,000 против ожидаемых 85,000. В мае второй раз в этом году рост количества рабочих мест был ниже 100,000, то есть ниже уровня, необходимого для соответствия росту трудоспособного населения. В сочетании со слабым ростом зарплат слабая цифра усилит давление на регулятора, заставив его перейти к смягчению монетарной политики.



Главы России и Саудовской Аравии договорились продлить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи на саммите G20 накануне встречи OPEC+ на этой неделе: Сегодня и завтра в Вене пройдет встреча стран-OPEC+ по сокращению добычи. Тем не менее, исход встречи уже предрешен. В субботу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в кулуарах саммита G20 между лидерами Саудовской Аравии и России достигнуто соглашение о продлении сделки по сокращению добычи нефти странами OPEC+ с 1 июля. Единственный открытый вопрос – это сроки действия нового соглашения о сокращении добычи (шесть месяцев или девять).



Насколько важно сокращение добычи странами OPEC+ при текущей конъюнктуре? Какое влияние окажет решение о сокращении добычи, сказать трудно. Добыча нефти в Иране и Венесуэле, которые находятся под санкциями США, снизилась больше, чем в странах OPEC+, которые по сути являются участниками договора о сокращении поставок. Таким образом фактические поставки снизились на 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как договаривались о снижении поставок на 1,2 млн баррелей в сутки. Видимо, президент Трамп имел больше влияния на добычу нефти, чем OPEC. Тем не менее, министр энергетики Саудовской Аравии считает, что соглашение продлить сделку по сокращению добычи странами OPEC+ с июля может привести к сокращению мировых запасов нефти и сбалансировать нефтяной рынок. Мы ожидаем, что эта мера сохранит цену на нефть марки Brent близкой или выше $65 за баррель на этой неделе, при этом риск повышения цены сохранится на фоне напряженности вокруг Ирана и возможности перебоев в поставках нефти из Ливии и Нигерии.



Российские нефтегазовые и технологические компании выиграют от улучшения аппетитов к риску: Обороты торгов на этой неделе, судя по всему, будут невысокими, так как начинается период летних отпусков, а рынки США будут закрыты вторую половину дня в среду и в четверг по случаю Дня независимости (4 июля). Активность в пятницу будет очень слабой. Поскольку сезон дивидендных выплат близится к завершению, и до начала сезона отчетности за 2К19 еще несколько недель, корпоративных событий на этой неделе будет немного. Так как мы начали 3К19, мы может наблюдать внимание инвесторов к нефтегазовому сектору – цена Brent опять превысила $65 за баррель (LKOD, OGZD, NVTK, ROSN, TATN). SBER возглавит «возрождение» банковского сектора на фоне приближения закрытия сделки по продаже Deniz Bank. Акции золотодобывающих компаний могут немного снижаться (POG, PLZL, POLY) после недавнего ралли на рынке на фоне смягчения торговой напряженности и улучшения аппетитов к риску. Разрешение американским компаниям Д. Трампа продавать Huawei свое оборудование, снимет давление с акций технологического сектора и вызовет интерес к Яндексу.