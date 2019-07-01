Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Восточный». Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Восточный». Об этом сообщается на сайте агентства.

«Moody's решило отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера», — говорится в релизе.

У «Восточного», в частности, были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «Caa1» с «негативным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка находились на уровне «caa1». Полный список действовавших ранее рейтингов приводится в сообщении Moody's.



Напомним, последним рейтинговым действием по банку «Восточный» было понижение его рейтинга до уровня «ruВ-» (с сохранением «развивающегося» прогноза) в июне агентством «Эксперт РА» , которое объяснило свое решение критическим ослаблением позиции банка по капиталу из-за внепланового формирования значительных резервов на возможные потери при сохранении неопределенности по вопросу докапитализации банка. В качестве причины «развивающегося» прогноза аналитики «Эксперт РА» указали усилившийся конфликт акционеров «Восточного».