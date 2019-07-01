Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Восточный». Об этом сообщается на сайте агентства.

«Moody's решило отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера», — говорится в релизе.

У «Восточного», в частности, были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «Caa1» с «негативным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка находились на уровне «caa1». Полный список действовавших ранее рейтингов приводится в сообщении Moody's.

Напомним, последним рейтинговым действием по банку «Восточный» было понижение его рейтинга до уровня «ruВ-» (с сохранением «развивающегося» прогноза) в июне агентством «Эксперт РА», которое объяснило свое решение критическим ослаблением позиции банка по капиталу из-за внепланового формирования значительных резервов на возможные потери при сохранении неопределенности по вопросу докапитализации банка. В качестве причины «развивающегося» прогноза аналитики «Эксперт РА» указали усилившийся конфликт акционеров «Восточного».