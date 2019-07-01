Минфин России на аукционе 3 июля предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) одного выпуска на 20 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.



Это будут ОФЗ серии 26225 RMFS с погашением 10 мая 2034 года.

Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей.

Со сроком погашения пять лет и менее планируется разместить облигации на сумму 45 млрд рублей. Облигации на пять — десять лет планируется разместить в объеме 155 млрд рублей.

Со сроком погашения более десяти лет Минфин планирует разместить облигации на сумму 100 млрд рублей.