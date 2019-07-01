Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни <...> Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП. «В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», — отметила Голикова, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и «группы заболеваний, от которых не умирают».

По словам вице-премьера, после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.