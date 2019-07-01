Банк России 3 июля выпускает в обращение две новые памятные монеты — из драгоценного и недрагоценного металлов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, выпускается серебряная монета номиналом 3 рубля «550-летие основания г. Чебоксары» и монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Костромская область» серии «Российская Федерация».

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля расположены рельефные изображения достопримечательностей Чебоксар: драматический театр, здание администрации и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города; внизу имеются надписи: «Чебоксары» и «осн. в 1469 г.». Тираж монеты — 3 тыс. штук.



Десятирублевая монета из недрагоценного металла — комбинированная: состоит из диска из светлого металла и внешнего кольца из желтого металла. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Костромской области, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части — «Российская Федерация», в нижней — «Костромская область». Тираж монеты — 10 млн штук.

