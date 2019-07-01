Центробанк РФ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.



«Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк «ФК Открытие». Срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие» окончен», — говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка «ФК Открытие» по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение кредитной организации.

«В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России», — сообщает регулятор.

ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций банка в 2021 году.

«Количество реализуемых акций Банка будет определено с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности Банка, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации способов продажи акций банков, приобретенных Банком России в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства», — говорится в релизе.