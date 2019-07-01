Коэффициент кредитного риска крупных корпоративных заемщиков будет снижен на треть, со 100 до 65%. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов в интервью «Российской газете» .

«Следующим шагом станет намеченный на начало следующего года переход к оценке риска кредитов банкам и корпоративным заемщикам на основе оценок, не привязанных к внешним рейтингам. Текущие рейтинги России по международной шкале хотя и инвестиционного качества, но все-таки недостаточно высокие, чтобы применение рейтингов в регулировании было нам выгодно, поэтому было принято решение сделать то, что можно сделать уже сейчас, чтобы дать банкам более правильную оценку риска корпоративных заемщиков, в первую очередь крупных. Они имеют, как правило, хорошую кредитоспособность и, главное, большой аппетит к получению кредитов. Для них коэффициент риска будет, как мы рассчитываем, снижен на треть, со 100 до 65%», — сообщил Алексей Лобанов.

Он пояснил, что основные требования, которые устанавливает Банк России, — у этих компаний должны быть хорошее финансовое положение и обращающиеся на бирже ценные бумаги — последнее как подтверждение их прозрачности и качества корпоративного управления. Также по этим критериям к ним могут быть отнесены не только крупнейшие заемщики, но и предприятия поменьше, добавил Лобанов.

Как он рассказал, недавно регулятор изменил подход к оценке кредитного риска по требованиям к суверенным заемщикам (правительствам и центральным банкам), разрешив использовать кредитные рейтинги международных агентств вместо балльных оценок странового риска по шкале ОЭСР.

«За счет этого сразу снизилась нагрузка на капитал для банков, которые кредитуют экспортеров несырьевой продукции под гарантии ЭКСАР: учитывая, что текущий рейтинг РФ инвестиционного качества, коэффициент риска по валютным кредитам снижается со 100 до 50%. Если говорить совсем просто, раньше на каждые 100 рублей такого кредита банки должны были иметь в капитале минимум 8 рублей, теперь — 4. Это же коснется и вложений в российские еврооблигации в иностранной валюте», — прокомментировал Алексей Лобанов.