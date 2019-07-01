Деятельность BSS нашла свое отражение на карте «Информационные технологии в банке» аналитического центра TAdviser. Карта представляет собой структуру ключевых процессов банковского бизнеса. По каждому направлению отмечены ИТ-компании, разрабатывающие продукты и оказывающие услуги для цифровизации процессов.

Структура ключевых процессов банковского бизнеса изображена в виде дерева. Все его части представляют определенные функциональные направления деятельности банка. Ствол – автоматизированные банковские системы и работа с данными. Ветви – четыре направления: продукты и услуги, продажи и обслуживание в каналах, управление рисками и отчетность, поддержка бизнеса. Корни – информационная безопасность.

На карте «Информационные технологии в банке» BSS представлена в трех ветвях, функциональных направлениях деятельности банков: продукты и услуги, продажи и обслуживание в каналах, управление рисками и отчетность. В направлении «Продажи и обслуживание в каналах» BSS является поставщиком онлайн - и мобильных банков, чат-ботов , голосовых технологий и решений для контакт-центров . В направлении «Управление рисками и отчетность» отмечена, как поставщик решений для автоматизации работы казначейства и борьбы с мошенниками (антифрод) . В направлении «Продукты и услуги» BSS отображена, как поставщик коннекторов для работы с государственными информационными системами .

Карта рынка распространяется, как удобный инструмент с исчерпывающей информацией в деле выбора поставщиков продуктов и услуг по цифровизации бизнес-процессов, а также по обеспечению их информационной безопасности.

Источник: Компания BSS