Visa Platinum Light банка «Восточный» обладает всеми преимуществами премиальных карт платежной системы Visa – особый привилегированный статус держателя карты, возможности страхового полиса для выезжающих за рубеж, медицинская помощь за рубежом, юридическая поддержка в стране пребывания, бесплатный интернет в роуминге, продление гарантии на приобретаемые товары до 24 месяцев, экстренная замена карты и предоставление наличных средств на непредвиденные расходы, скидки и подарки в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах по всему миру: например, до 15% в сети детских ресторанов «Андерсон», до 50% на подписку в онлайн-видеосервисе «OKKO» и «Амедиатека», 10% в сети кинотеатров «КАРО», второй билет в Третьяковскую галерею бесплатно и пр.

При этом среди особенностей обновленной карты Visa Platinum Light банка «Восточный – бесплатное годовое обслуживание и сниженная процентная ставка. По картам Platinum клиенту также предоставляется расширенный кредитный лимит – до 500 тысяч рублей.

Visa Platinum Light будет сразу же подключена к бонусной программы «Кешбэк», в рамках которой ее держатели смогут сами выбирать, за что хотят получать повышенный кешбэк до 10%. Выбрать можно одну из пяти категорий: «За рулем» (бонусное предложение для автолюбителей) повышенный кешбэк предусмотрен при покупках на АЗС, при оплате услуг на автомойках, такси, каршеринга, парковок; «Онлайн-покупки» (подходит для ценителей цифровых продуктов и онлайн-шопинга) - электронные книги, фильмы и музыка, подписки на онлайн-кинотеатры, доставка еда и покупка любых товаров в интернет-магазинах; «Отдых» (для тех, кто любит развлечения) - за билеты в кино и при оплате услуг такси и счетов в барах, кафе и ресторанах; «Тепло» (для тех, кто предпочитает экономить на социальной сфере) - за оплату ЖКУ, покупки в аптеках и билетов на транспорт, «Все включено» (универсальная «настройка») - 2% кешбэка за все покупки, оплаченные картой, вне зависимости от категорий.

Оформить карту легко: это можно сделать как в отделении банка, так и удаленно – оформив заявку в интернет – или мобильном банке. Карту клиенту доставят в любое удобное для него место – домой или на работу.

«Кредитная карта «Кешбэк» стала одной из самых популярных в продуктовой линейке. Выпуск карты премиальной версии стал логичным шагом в ее развитии. Мы постоянно совершенствуем существующие продукты, предлагая своим клиентам улучшенные условия. При помощи обновленной карты Visa Platinum Light банк «Восточный» сделал премиальные сервисы доступными для расширенного круга клиентов», – отметил Алексей Крейтор, заместитель председателя правления банка «Восточный».

Подробнее о кредитной карте Visa Platinum Light можно узнать на сайте банка «Восточный».