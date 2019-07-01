Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Развитие», направило в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его бывших контролирующих лиц в общем размере более 2,14 млрд рублей. Об этом во вторник, 2 июля, сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, поданному 1 июля, указаны Атаева Б. Х., Березовский О. Н., Володин А. Н., Городецкий Д. В., Максудов М. Ш., Жук А. В., Лейбург С. М., Остроухова Н. А., Румянцев М. А., Гаврилов И. Н. и Осипов А. В.

Напомним, что, в частности, Бэла Атаева была председателем правления банка, в которое также входили Наталья Остроухова, Сергей Лейбург и Давид Городецкий. Андрей Володин возглавлял совет директоров, Мурад Максудов был членом совета. Олегу Березовскому принадлежала крупнейшая доля в банке.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролирующие лица совершали действия по выводу ликвидных активов из банка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов техническим юридическим лицам и физическим лицам, а также действия по переводу долга организаций, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на техническое юрлицо, по погашению задолженности заемщиков/контрагентов банка путем принятия недвижимого имущества по завышенной стоимости и имущественных прав к техническим юрлицам в качестве отступного, в том числе путем совершения сделок, приведших к утрате обеспечения по кредитным договорам. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководство кредитной организации не принимало мер по предупреждению ее банкротства.



КБ «Развитие» был лишен лицензии 10 октября 2016-го, а в декабре того же года был признан банкротом . ЦБ впоследствии сообщал о признаках вывода активов из банка на миллиарды рублей. Позже стало известно, что прокуратура вскрыла схему масштабного хищения : так, банк выдал кредитов без обеспечения заемщикам со сложным финансовым положением более чем на 3 млрд рублей.